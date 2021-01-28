Жители Югры смогут отличить переписчика по особой экипировке и подтверждении

Настоящего переписчика от мошенника югорчане смогут отличить по особой экипировке и подтверждению, которое будет предоставляться жителям округа вместе с паспортом. Напомним, что первый признак того, что перед вами аферист – «переписчик» требует предоставить паспортные данные, документы на квартиру и так далее.

Отмечается, что при подозрении югорчане могут не пускать переписчика в квартиру и не открывать ему двери.

«К сожалению, и такие моменты бывают. Стоит заострить внимание на том, что у реальных работников есть отличительные знаки – это экипировка в виде жилета, шарфа, а также документ, где прописаны вместе с именем подтверждение, что этот человек является переписчиком. Подтверждение предоставляется с документом», – сообщается в открытой информации о переписи населения-2021.

Напомним, что перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля. До 25 числа жители ХМАО смогут рассказать о себе на Госуслугах.