28 января вступают в силу поправки, запрещающие предоставлять кальяны в заведениях общепита

В России с сегодняшнего для начнут штрафовать предпринимателей за предоставление кальянов в кафе и барах. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу 28 января. Также штрафовать будут за неправильное оснащение пространств для курения и отсутствие знака о запрете курения. За неисполнение требований закона владельцам заведений общепита придется заплатить штраф до 40 тыс.руб. для ИП и до 90 тыс.руб. – для компаний.

Напомним, весной прошлого года вступили в силу поправки к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Поправки приравняли электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачным изделиям, а значит, их стало нельзя курить в общественных местах, как и обычные сигареты.