16+
Логотип Сиапресс
USD  75,0400   EUR  91,2186  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Месторождения на связи: какие соцсети ближе югорским вахтовикам

Чаще всего для общения приехавшие на заработки пользуются Одноклассниками, ВКонтакте, Instagram

​Месторождения на связи: какие соцсети ближе югорским вахтовикам

Десятки тысяч людей ежемесячно приезжают работать на нефтяные и газовые месторождения Югры. Продолжительность вахты из-за пандемии увеличилась с одного до трех месяцев. Вдалеке от дома увидеть лица близких помогает мобильный интернет, поэтому так важно обеспечить эти точки качественным сигналом. По данным связистов МегаФона, уже на 87% месторождениях Югры такая возможность есть.

Чаще всего для общения приехавшие на заработки пользуются следующими соцсетями: Одноклассники, ВКонтакте, Instagram.

Работники промыслов пользуются мобильным интернетом не менее активно, чем жители в больших городах, а некоторые устанавливают своеобразные рекорды. Самыми динамичными в глобальной сети стали сотрудники Западно-Сургутского, Пякяхинского, Федоровского месторождений. В январе трафик на одного пользователя здесь составил около 1 ГБ в день. Этого хватает, чтобы просматривать новостные ленты, вести прямые эфиры, видеоролики, поддерживать общение в мессенджерах, выходить на видеосвязь через Skype или Zoom.

«Мы понимаем, как важно оставаться на связи, когда долгое время не бываешь дома, поэтому постоянно развиваем сеть на нефтяных промыслах. За 2020 год мы запустили на месторождениях Югры свыше 40 базовых станций, а в ближайшем будущем планируем масштабную модернизацию для улучшения скорости интернета», – рассказал Дмитрий Щелгачев, директор МегаФона в Югре и на Ямале.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:30, просмотров: 172, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Несостоявшиеся выборы главы Сургута дошли до суда 1392
  2. «Нам удалось воспитать в студентах понимание о том, что никто лучше них не расскажет о том, что происходит в вузе» 1363
  3. ​В Югре выросли цены на бензин 1077
  4. ​В правительстве Югры официально подтвердили уход Николая Милькиса 982
  5. ​Utair обещает чаще летать из Сургута на юг и не повышать тарифы 950
  6. ​Из-за мороза отказала тормозная система: на трассе под Ханты-Мансийском сломался пассажирский автобус 899
  7. ​В Сургуте и Сургутском районе назначен новый начальник Роспотребнадзора 713
  8. ​Главному архитектору Сургута Сергею Солоду прочат скорую отставку 562
  9. Замглавы Сургута ищут по объявлению 534
  10. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 489
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8993
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7757
  3. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7408
  4. Не отморозились 5974
  5. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 5179
  6. ​Призрак Навального 4782
  7. ​Замороженный протест 4505
  8. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4333
  9. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3599
  10. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3577
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20936
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17407
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14576
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14199
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12299
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10676
  7. ​Жительница Нефтеюганска пошла на кражу ради праздничного настроения супруга 10280
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10172
  9. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9643
  10. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись две фуры, пострадал человек 9267

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика