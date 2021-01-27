Ученые из Йельского университета объяснили, почему женский организм лучше переносит COVID-19

Американские ученые объяснили, почему мужчины чаще, чем женщины, умирают от коронавируса. Об открытии сотрудников Йельского университета сообщает Lenta.ru.

Отчасти крепкому иммунитету женщины обязаны «женскому» гормону эстрогену, который способен блокировать рецептор, который коронавирус использует для заражения клеток. Мужские же гормоны, андрогены, по-видимому наоборот, усиливают способность вируса инфицировать клетки.

Также женщины имеют две Х-хромосомы, которые активируют врожденный иммунитет регулируют его силу.

У мужчин в возрасте от 60 лет иммунная система ослабевает и оставшиеся клетки иммунитета, пытаясь этот дисбаланс компенсировать, начинают работать чересчур активно, что может привести к опасному воспалению и ухудшить состояние больного.