В России дали прогноз по сроку снижения заболеваемости COVID-19

Возможно, в апреле заболеваемость коронавирусом в России снизится вдвое, спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его прогноз передает РИА Новости.

«До середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое», — отметил специалист. Однако, по его мнению, из-за весеннего пика заболеваемость затем снова может вырасти. Для предотвращения новых волн заболеваемости необходима всеобщая вакцинация, заключил Агаси Тавадян.

Ранее эксперт оценил ситуацию с зараженностью COVID-19 как позитивно-стабильную, в 68 регионах он отметил замедление распространения вируса. Также Тавадян заявлял, что Россия уже прошла плато по заболеваемости.

Отметим, что последние данные по приросту новых больных отчасти подтверждают его слова: так, за 24 января в стране выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — эти показатели сходны с цифрами ноября 2020 года.