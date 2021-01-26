Россияне вынуждены будут поменять умные счетчики электричества из-за протокола интернета вещей

Многим россиянам придется сменить умные счетчики электричества - сообщает «Коммерсантъ». Дело в стандарте передачи данных NB-IoT, который не вошел в перечень допустимых к использованию в системах учета электричества. Единственным допустимым протоколом минцифры утвердило российский аналог - NB-Fi.

Стандарт NB-IoT работает при помощи физической или интегрированной виртуальной сим-карты. Из-за низкого энергопотребления, устройства с данным стандартом могут работать до десяти лет без замены батареи. У «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 есть проекты с использованием отныне запрещенной технологии. Таким образом, только в Центральном ФО придется сменить около одного миллиона счетчиков. Сотовым операторам придется сделать это за свой счет.