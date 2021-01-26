Аудитор Счетной палаты РФ предупредил о возможном дефиците из-за фиксированных цен

В Счетной палате предупредили о возможном дефиците. Эта проблема касается сахара и подсолнечного масла – сообщили аудиторы ведомства в своем экономическом мониторинге за 13-20 января. Отчет опубликован на сайте Счетной палаты.

По мнению Департамента аудита экономического развития, причина кроется в том числе в отказе крупных производителей реализовывать свои продукты по фиксированным ценам, а также экономическое регулирование товаров.

В результате анализа эксперты также выявили эффективность механизма сдерживая цен, который был введен Правительством РФ в декабре 2020 года. Они отметили стабилизацию либо снижение цен на хлеб и сахар. Но сделать окончательный вывод об эффективности мер сдерживания можно будет по итогам I квартала текущего года.

В материале также назвали рост цен в пределах 5% умеренным, учитывая мировой кризис и ослабление курса рубля.