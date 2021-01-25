Нижневартовская ОКБ получила 20 импортных аппаратов ИВЛ для лечения больных с COVID-19

Окружная больница Нижневартовска приобрела 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Импортные аппараты уже установлены в инфекционном отделении, специально для лечения пациентов с коронавирусом. Покупка стала возможной за счет окружных средств.

«Оборудование отличается повышенной надежностью и функциональностью, дает возможность не только проводить качественную вентиляцию легких, но и производить мониторинг жизненно важных параметров пациента», - отмечается в пресс-релизе на сайте Департамента здравоохранения ХМАО-Югры. Сообщается также, что аппараты имеют интеллектуальную систему вентиляции, которые адаптируют дыхательную терапию под каждого пациента.

Сейчас в Нижневартовской ОКБ развернуто 250 коек для лечения больных с COVID-19.