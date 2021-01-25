Впервые с ноября 2020 года в России выявили менее 20 тысяч случаев заражения COVID-19

По всей стране за прошедшие сутки выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За день в 84 российских регионах выявили 19 290 случаев, - сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Последний раз схожая цифра была в ноябре.

По информации оперштаба, больше всего новых зараженных в Москве (2382). Следом в списке идут Санкт-Петербург (2116), Подмосковье (1163), Нижегородская (488), Ростовская (386), Свердловская (386) области. Наименьший прирост среди регионов в Еврейской АО (16 ), Республике Тыве (девять ) и Ненецком автономном округе (трое).

Еще вчера оперативный штаб сообщал о 21 127 новых случаев заражения ковидом. Темпы прироста снизились до 0,52 процента – сообщает РИА Новости.