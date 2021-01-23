Алла Пугачева подписалась на Алексея Навального в Instagram

Певица Алла Пугачева подписалась на оппозиционного политика Алексея Навального в Instagram. На это 23 января обратили внимание пользователи социальной сети.

Аккаунт Навального значится среди 112 подписок Пугачевой. При этом от страницы своего бывшего супруга Филиппа Киркорова примадонна отписалась.

Отметим, что певица никак не выражала своей позиции по поводу происходящего вокруг Навального и проходящих сегодня в стране несанкционированных акций. Последний пост в соцсети она опубликовала две недели назад. А вот Киркоров два дня назад выложил пост, в котором призвал: «Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей̆, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один «немецкий̆» пациент в истории, все помнят к чему это привело».