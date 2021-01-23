На акции в поддержку Навального в Москве задержали супругу оппозиционера

В Москве на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали его супругу Юлию. Об этом она сама сообщила в социальной сети Instagram.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», - подписала Навальная селфи.

Несанкционированные акции проходят в нескольких городах Росси. «ОВД-инфо» сообщает о 1090 задержанных. В Югре, по разным данным, задержали от 9 до 11 человек в Сургуте и Нижневартовске. Несовершеннолетних среди них нет.

Стоит отметить, что накануне полиция и местные власти предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных митингах.