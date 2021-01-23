Замгубернатора Югры Галине Максимовой прочат скорую отставку

Заместитель губернатора Югры Галина Максимова может в скором времени покинуть свой пост вслед за коллегой Николаем Милькисом. Об этом siapress.ru сообщил информированный источник.

Галина Максимова занимает пост заместителя губернатора с 2017 года. Она курирует контрольно-надзорную сферу деятельности. В ноябре 2017 года Znak.com писал, что у нее мало шансов войти в новый состав правительства. Однако Максимова продолжила работать в кабмине.

Ранее источник siapress.ru сообщил, что с 25 января директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис может покинуть свой пост. Между тем, в окружном департаменте общественных и внешних связей увольнение чиновника не подтверждают: «Обо всех кадровых решениях мы сообщаем официально».