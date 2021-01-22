Российским торговым сетям предложили продавать картофель экономкласса

Картошка экономкласса может вскоре появиться на прилавках российских магазинов, предупреждает «Коммерсантъ»: Картофельный союз предложил торговым сетям реализовывать новый продукт — картофель размером 35-55 миллиметров в сетках по 2,5 килограмма, три и пять кило.

В самом Союзе прокомментировали это предложение тем, что сейчас крупнейшие ретейлеры типа «Магнита» или X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и другие) предъявляют требования по размерам картофеля — поставщики вынуждены сортировать корнеплоды, избавляясь от мелких. Теперь эту мелочь предлагают продавать как отдельный продукт экономкласса.