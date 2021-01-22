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​За жестокое обращение с животными теперь смогут штрафовать

В России наказание за жестокое обращение с животными закрепят в КоАП

​За жестокое обращение с животными теперь смогут штрафовать
Фото: pixabay.com

Россиян теперь смогут штрафовать за причинение вреда и ненадлежащее содержание питомцев. Соответствующий законопроект с поправками уже обнародован Минюстом. В скором времени он может дополнить кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Российская газета». Так, дополнительные санкции позволят привлекать к ответственности тех, чьи действия не дотягивают до Уголовного кодекса, но, тем не менее, вредят животным. К примеру, за пинок собаки уголовное дело заводить не станут, но на штраф напороться можно. За жестокое обращение с животным злодей заплатит от 5 до 15 тысяч рублей.

«К нам на «горячую линию» ежедневно поступает порядка 100 звонков со всей страны, значительная часть - по фактам убийств и истязаний домашних питомцев. Мы реагируем, направляем запросы и по большей части получаем отписки и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не только в том, что статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» появилась только в 2017 году и у правоохранителей просто нет по ней практики, но и в том, что подобные дела для многих кажутся второсортными, неважными, хотя, разумеется, это не так», – рассказал «Российской газете» организатор федеральной "горячей линии" по защите животных Дмитрий Гулиев.

Также законопроектом предусмотрено наказание за использование братьев наших меньших в культурно-зрелищных целях. Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы по экологии. Депутаты федерального парламента также считают, что это поможет наказать тех, кто ускользает от ответственности, потому как под УК попадают только за причинение тяжкого вреда животным.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 181, комментариев: 0
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