Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году

Очередная Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Изначально планировалось, что россиян перепишут в 2020 году, однако помешала пандемия коронавируса.

Напомним, что перепись является основным источником для определения статистики населения по разным категориям: национальный и языковый состав населения, уровень образования, социально-экономические характеристика россиян.

Всероссийская перепись будет проходить тремя способами:

- с 1-25 апреля — самостоятельное электронное заполнение переписных листов на портале Госуслуг;

- с 1-30 апреля — работа переписчиков, которые будут обходить помещения с планшетами;

- с 1-30 апреля — работа переписных участков: сведения будут собираться на стационарных участках, в том числе и отделениях МФЦ.

Отметим, что в ходе проведения переписи у населения не попросят предъявлять документы, ФИО будут записывать со слов. Также нет необходимости в предоставлении конфиденциальных данных — размера дохода, наличия жилья и т.п.

В центры обработки данных вся собранная информация поступит в обезличенном виде: сопоставить ее с конкретным человеком будет невозможно, а на основании полной информации будет обобщен социально-демографический показатель населения России.

Кстати, для населения, которое живет в отдаленных районах страны, перепись уже идет — она началась в октябре 2020 года и завершится 30 июня 2021 года.