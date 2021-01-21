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​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века

21 января 2021 года — уникальный день, который бывает раз в столетие

​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века

Уникальный день — 21 января 2021 года: это 21-й день 21-го года 21-го века. В прошлый раз такое соотношение было более века назад — 20 января 1920 года, до следующего раза — 21 января 2121 года мы уже, увы, не доживем.

Помимо этого сочетания дат, 21 января также отмечен такими праздниками, как Международный день объятий, Международный день аспиранта, День инженерных войск России: о них сообщает портал calend.ru.

Народный календарь называет 21 января Емелиным днем, когда следует приглашать в гости на угощение кумовей — это принесет здоровье детям. Кумовья должны были приходить не с пустыми руками — с мылом и полотенцем. При ближайшем купании ребенка мыли именно этим мылом и вытирали этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!»

День назван в честь преподобного епископа Емелиана Кизического, который жил в девятом веке.

Если говорить об историческом календаре, то на 21 января 1924 года выпало нерадостное событие: в этот день умер вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.

Поводов отметить необычный день, как видим, достаточно.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 1491, комментариев: 2
Комментарии:
Илья Варламов
не нравится
Сегодня в 16:07
Тройное очко!
Ыть
не нравится
Сегодня в 17:47
все как вы любите)
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