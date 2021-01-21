О причинах и признаках начавшегося в автомобиле пожаре консультируют сотрудники МЧС

В ближайшие дни в Сургуте прогнозируется похолодание до минус 40 градусов. Исходя из опыта прошлых морозных дней и увеличением пожаров авто, хотим предупредить и обезопасить читателей siapress.ru от подобных случаев — публикуем памятку, составленную по советам начальника ОНДиПР (по Сургутскому району) Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Игоря Бозова, о том, как сохранить свое авто в стужу.
Основными причинами возгораний могут являться:
- неисправность
электрооборудования и неисправность узлов и механизмов;
- нарушение правил эксплуатации;
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение требований и эксплуатации газового и электрооборудования различных типов.
Подобное ЧП случается во время прогрева автомобиля или же во время движения, причина кроется в работе топливной системы.
Избежать пожара можно, руководствуясь несколькими пунктами:
- вовремя проводить ТО
где проверят работу всех систем, механизмов
и узлов автомобиля;
- следить за полной исправностью бортовой системы;
- в случае подозрений лучше лишний раз посетить СТО, где проведут диагностику транспорта;
- следить за предпусковым подогревателем двигателя;
- производить установку дополнительного оборудования только в специализированных и лицензированных мастерских;
- не использовать самодельные устройства для прогрева авто.
Признаки, по которым можно определить неисправности, влекущие за собой пожар:
- запах бензина;
- дым из-под капота;
- запах горелой резины.
Если все-таки возгорание произошло или вы стали его свидетелем, то руководствуйтесь следующими советами.
Если в горящей машине
находится человек:
- если двери заблокированы или заклинило, то взломайте их- выбейте стекло подручными средствами или ногами;
- вытащите пострадавшего из машины и окажите первую медицинскую помощь;
- после ликвидации возгорания сообщите о происшествии в ближайшее отделение ГИБДД.
При тушении пролитого под машиной топлива используйте огнетушитель — подавайте пену в направлении от края к центру очага.
При тушении под капотом:
- осторожно откройте капот сбоку монтировкой или палкой, будьте осторожны — возможен выброс пламени;
- направляйте пену или порошок огнетушителя на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом или залейте водой;
- не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином.
Если не можете потушить
самостоятельно:
- отойдите на безопасное расстояние — не менее чем на десять метров, так как может взорваться бензобак;
- по возможности поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или есть возможность откатите их в сторону с помощью прохожих или водителей.