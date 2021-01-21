О причинах и признаках начавшегося в автомобиле пожаре консультируют сотрудники МЧС

В ближайшие дни в Сургуте прогнозируется похолодание до минус 40 градусов. Исходя из опыта прошлых морозных дней и увеличением пожаров авто, хотим предупредить и обезопасить читателей siapress.ru от подобных случаев — публикуем памятку, составленную по советам начальника ОНДиПР (по Сургутскому району) Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Игоря Бозова, о том, как сохранить свое авто в стужу.

Основными причинами возгораний могут являться:

- неисправность электрооборудования и неисправность узлов и механизмов;

- нарушение правил эксплуатации;

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение требований и эксплуатации газового и электрооборудования различных типов.

Подобное ЧП случается во время прогрева автомобиля или же во время движения, причина кроется в работе топливной системы.

Избежать пожара можно, руководствуясь несколькими пунктами:

- вовремя проводить ТО где проверят работу всех систем, механизмов и узлов автомобиля;

- следить за полной исправностью бортовой системы;

- в случае подозрений лучше лишний раз посетить СТО, где проведут диагностику транспорта;

- следить за предпусковым подогревателем двигателя;

- производить установку дополнительного оборудования только в специализированных и лицензированных мастерских;

- не использовать самодельные устройства для прогрева авто.

Признаки, по которым можно определить неисправности, влекущие за собой пожар:

- запах бензина;

- дым из-под капота;

- запах горелой резины.

Если все-таки возгорание произошло или вы стали его свидетелем, то руководствуйтесь следующими советами.

Если в горящей машине находится человек:

- если двери заблокированы или заклинило, то взломайте их- выбейте стекло подручными средствами или ногами;

- вытащите пострадавшего из машины и окажите первую медицинскую помощь;

- после ликвидации возгорания сообщите о происшествии в ближайшее отделение ГИБДД.

При тушении пролитого под машиной топлива используйте огнетушитель — подавайте пену в направлении от края к центру очага.

При тушении под капотом:

- осторожно откройте капот сбоку монтировкой или палкой, будьте осторожны — возможен выброс пламени;

- направляйте пену или порошок огнетушителя на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом или залейте водой;

- не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином.

Если не можете потушить самостоятельно:

- отойдите на безопасное расстояние — не менее чем на десять метров, так как может взорваться бензобак;

- по возможности поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или есть возможность откатите их в сторону с помощью прохожих или водителей.