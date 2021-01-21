Администрация Сургута посоветовала горожанам не гулять в субботу. И в воскресенье

Специалисты администрации Сургута посоветовали горожанам без необходимости не выходить на улицу в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, в город придут сильные морозы: в субботу днем температура воздуха опуститься до -39°C, в воскресенье – до -43°C.

«Сургут, в выходные нас ждут сорокаградусные морозы. Узоры на окнах, дивной красоты рассветы, мерцающие звезды по ночам… И ветер от 1 до 3 м./с. Плюс вероятность простуды или обморожения и другие зимние неприятности. Одевайтесь теплее и не выходите на улицу без необходимости. Отложите дальние поездки и рыбалку. И очень внимательно отнеситесь к работе обогревательных приборов», – говорится в посте, опубликованном в официальной группе мэрии.

Отметим, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал снижение температуры на Урале на 8-17 градусов ниже нормы.