В России автовладельцев освободили от уплаты налога за уничтоженный транспорт

С 1 января 2021 года российских автовладельцев освободили от транспортного налога на уничтоженные авто. Теперь снять с налогового учета, к примеру, сгоревший автомобиль возможно, сообщает RG.ru. Для этого нужно написать заявление в налоговую службу и предоставить соответствующие документы, подтверждающие утрату имущества. Ранее снять с регистрации уничтоженный огнем или разбитый в аварии автомобиль было невозможно. При этом подтверждение о розыске автомобиля необходимо предоставлять налоговикам ежегодно.

Добиться отмены транспортного налога на «мертвые души» удалось через Верховный суд. Согласно его решению, платить нужно только за те машины, которые, во-первых, обладают определенными физическими показателями, во-вторых, зарегистрированы в установленном порядке.