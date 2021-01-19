16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7243   EUR  89,2064  

Новости

Больше новостей
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?
Комментировать
0
Согласны ли вы с решением признать конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся?
Комментировать
0
Каковы ближайшие перспективы Алексея Навального?
Комментировать
0
Больше опросов

​Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 100%

Роспотребнадзор сообщил о 100% эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам двух фаз испытаний

​Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 100%
pexels

Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила 100%, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Также в ведомстве сказали, что человек может ставить прививку даже если уже переболел. В этом случае "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже имеющийся иммунитет. Правда, переболевший человек вакцинируется единожды, одним компонентом. Для не переболевшего человека вакцинирование происходит дважды, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.

"Введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", — пояснили в Роспотребнадзоре, уточнив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

"ЭпиВакКорону" зарегистрировали в октябре. Произвели ее в новосибирском центре "Вектор". Сейчас вакцина на третьем этапе испытаний, в котором участвуют 40 тысяч добровольцев, среди которых люди старше 60 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Масштабное производство вакцина должна выйти в феврале – пишет РИА Новости


нравится (5) не нравится (2)
Сегодня в 17:14, просмотров: 101, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Евгений Барсов требует отложить вопрос выборов главы города на сутки 1937
  2. ​Чем занимается молодежь Сургутского района? Директор Районного молодежного центра Светлана Ескина 1399
  3. ​Пожилой вартовчанин задержан по подозрению в убийстве 1189
  4. ​Алексей Навальный арестован на 30 суток 1030
  5. ​«Праздник Крещения в этом году традиций не нарушит и будет морозным» 965
  6. В Югре больше года разыскивают молодого мужчину, который приехал в регион на заработки 886
  7. ​В Югре заболеваемость ОРВИ среди школьников выросла в два раза 840
  8. ​Не суетитесь: записать ребенка в первый класс можно будет с 1 апреля 789
  9. В ХМАО выявили новые летальные исходы от COVID-19 561
  10. Как будет выглядеть новый «Строитель»? 541
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13178
  2. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 7309
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 7002
  4. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 6038
  5. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 5858
  6. Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках 4914
  7. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 4892
  8. ​Эксперты рассказали о причинах массового возгорания китайских авто в Югре 4132
  9. Глава Сургута — не та позиция, на которую можно претендовать, что называется, по объявлению 3732
  10. ​Аномальные холода возвращаются в Югру 3706
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20480
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16977
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16963
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16504
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14280
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 14276
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14201
  8. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13178
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12704
  10. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 11132

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика