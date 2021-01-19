Роспотребнадзор сообщил о 100% эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам двух фаз испытаний

Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила 100%, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Также в ведомстве сказали, что человек может ставить прививку даже если уже переболел. В этом случае "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже имеющийся иммунитет. Правда, переболевший человек вакцинируется единожды, одним компонентом. Для не переболевшего человека вакцинирование происходит дважды, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.

"Введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", — пояснили в Роспотребнадзоре, уточнив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

"ЭпиВакКорону" зарегистрировали в октябре. Произвели ее в новосибирском центре "Вектор". Сейчас вакцина на третьем этапе испытаний, в котором участвуют 40 тысяч добровольцев, среди которых люди старше 60 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Масштабное производство вакцина должна выйти в феврале – пишет РИА Новости