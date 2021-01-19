Utair начал предлагать маски, санитайзеры и перчатки при покупке билетов в Сургут и обратно

Авиакомпания Utair запустила продажу комплекта из средств индивидуальной защиты. Набор СИЗ можно купить при покупке билета на рейс в Сургут и обратно. В набор входит санитайзер для рук объемом 30 мл, медицинская маска, перчатки и антибактериальная салфетка. Стоимость защитного набора – 140р. Отдельно можно докупить антисептик для рук объемом 100 мл за 160 руб. и спрей для кожи с эфирными маслами за 550 руб.

«Мы понимаем, что в спешке пассажир может забыть дома что-то из средств индивидуальной защиты, а санитайзер может невовремя закончиться. Для безопасности и спокойствия пассажиров мы ввели продажу индивидуальных средств защиты по экономичным ценам. В будущем планируем ввести эту услугу на всех рейсах», - объяснил суть нововведения президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.