В крупнейшем городе Югры ищут двух воров, обокравших «Пятерочку»

Полиция разыскивает двух сургутян, которые накануне украли продукты из «Пятерочки». Мужчина славянской внешности зашел в зал с продуктовой тележкой и убедившись, что его никто не видит, упаковал продукты с полок в черные пакеты, с которыми и вышел из зала. Неудачливому сургутянину, попавшему на камеры, на вид 35-40 лет, он был одет в пуховик темного цвета до бедер, на лице маска.

Женщина на вид 35-40 лет, славянской внешности, пронесла несколько товаров под курткой, и также попала на камеры. Она была одета в зеленую шапку с помпоном, синий джинсовый пуховик с белым воротником, черные штаны, белую обувь.

УМВД России по г. Сургуту просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить по телефонам 76-14-89, 89227900029. Конфиденциальность гарантируется.