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В Сургуте разыскивают продуктовых воришек

В крупнейшем городе Югры ищут двух воров, обокравших «Пятерочку»

В Сургуте разыскивают продуктовых воришек
Скрин с камер наблюдения. Разыскивается женщина на переднем плане

Полиция разыскивает двух сургутян, которые накануне украли продукты из «Пятерочки». Мужчина славянской внешности зашел в зал с продуктовой тележкой и убедившись, что его никто не видит, упаковал продукты с полок в черные пакеты, с которыми и вышел из зала. Неудачливому сургутянину, попавшему на камеры, на вид 35-40 лет, он был одет в пуховик темного цвета до бедер, на лице маска.

Женщина на вид 35-40 лет, славянской внешности, пронесла несколько товаров под курткой, и также попала на камеры. Она была одета в зеленую шапку с помпоном, синий джинсовый пуховик с белым воротником, черные штаны, белую обувь.

УМВД России по г. Сургуту просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить по телефонам 76-14-89, 89227900029. Конфиденциальность гарантируется.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 213, комментариев: 0
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