Россиянам предложили записаться на вакцинацию от коронавируса онлайн

Россияне, зарегистрированные на Госуслугах, смогут записаться на прививку от коронавируса на ресурсе. Для этого необходимо выбрать услугу «Запись на прием к врачу», либо просто кликнуть по баннеру.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме при обращении через Госуслуги к сервису «Запись на прием к врачу» гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицинские организации которых корректно выполнили необходимую техническую настройку. Запись на вакцинацию также доступна в мобильном приложении «Госуслуги», — сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

После второго этапа прививки сертификат может быть выдан в электронной форме. Этот документ гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении Госуслуг.