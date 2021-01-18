Политик Алексей Навальный отправлен в СИЗО до 15 февраля

Во вторник, 18 января, суд удовлетворил требование Федеральной службы исполнения наказания и отправил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 30 суток – до 15 февраля. Примечательно, что заседание суда состоялось в отделении полиции Химок.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева в эфире «Дождя» сообщила, что арестованного везут в СИЗО в Зеленограде: «Его отвезут в СИЗО № 12 в Зеленоград. Хотя это весьма странно, потому что единственным СИЗО, которое принимает новых заключенных является СИЗО № 7 в Капотне. Не знаю, почему решено его именно в Зеленоград. Возможно, потому что оно дальше остальных изоляторов». Но пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что по информации адвокатов, Алексея Навального отправят в СИЗО-1 «Матросская тишина».

Алексей Навальный с супругой Юлией вернулся в Россию 17 января. Его самолет должен был сесть во Внуково, однако за несколько минут до посадки борт перенаправили в Шереметьево. На паспортном контроле Навального задержали. Адвоката Ольгу Михайлову, которая сопровождала его в поездке из Германии, вместе с ним не пустили. О начале судебного заседания защитник узнала за минуту до начала.

Напомним, ФСИН обвиняет Алексея Навального в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше».