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​Алексей Навальный арестован на 30 суток

Политик Алексей Навальный отправлен в СИЗО до 15 февраля

​Алексей Навальный арестован на 30 суток
Скрин: twitter.com/navalny

Во вторник, 18 января, суд удовлетворил требование Федеральной службы исполнения наказания и отправил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 30 суток – до 15 февраля. Примечательно, что заседание суда состоялось в отделении полиции Химок.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева в эфире «Дождя» сообщила, что арестованного везут в СИЗО в Зеленограде: «Его отвезут в СИЗО № 12 в Зеленоград. Хотя это весьма странно, потому что единственным СИЗО, которое принимает новых заключенных является СИЗО № 7 в Капотне. Не знаю, почему решено его именно в Зеленоград. Возможно, потому что оно дальше остальных изоляторов». Но пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что по информации адвокатов, Алексея Навального отправят в СИЗО-1 «Матросская тишина».

Алексей Навальный с супругой Юлией вернулся в Россию 17 января. Его самолет должен был сесть во Внуково, однако за несколько минут до посадки борт перенаправили в Шереметьево. На паспортном контроле Навального задержали. Адвоката Ольгу Михайлову, которая сопровождала его в поездке из Германии, вместе с ним не пустили. О начале судебного заседания защитник узнала за минуту до начала.

Напомним, ФСИН обвиняет Алексея Навального в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше».


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Сегодня в 20:53, просмотров: 138, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:43
Какая разница? Где судить? Химки ближе к Аэропорту Шереметьево. А в отношении СИЗО. Есть новое современное, построенное недавно на месте бывшего ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий) СИЗО-4 в Южном Медведково. Хотя он не по чину для Навального. Для ВИП-персон «Матросская тишина» вне конкуренции.

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