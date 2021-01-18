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​«Дом-2» скоро может вернуться на ТВ

Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров хочет выкупить права на шоу и вернуть его в эфир

​«Дом-2» скоро может вернуться на ТВ
Фото: ТНТ

«Дом-2» никак не уйдет: о скором возможном возвращении реалити-шоу на федеральное ТВ объявил его создатель, телепродюсер Валерий Комиссаров. В разговоре с агентством InterMedia он отметил, что хочет выкупить права на созданное им детище у телеканала ТНТ, которому «Дом-2» все равно уж не нужен.

К слову, Комиссаров отошел от своего проекта еще в 2014 году — но продолжал за ним следить. «Все это время я внимательно следил за «Домом-2» и понимал, что он становился совсем не тем, каким я его придумал изначально — реалити-шоу перестало быть реальным, — вздыхает он. — Таких звезд, которых я открыл, — Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Солнцева, Мая, Меньщикова и других — с 2014 года не появилось ни одной».

Говоря о возможном возвращении к управлению шоу, Комиссаров сравнил себя со Стивом Джобсом, тоже когда-то вернувшимся в Apple: «Дом-2» — это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы — например, Apple переживал не лучшие времена, когда аж на целых 12 лет расстался со Стивом Джобсом. Но когда Джобс вернулся, Apple стал легендой».

На каком канале «Дом-2» может всплыть после предполагаемого выкупа, Комиссаров не сказал, но заметил, что «у всех руководителей каналов есть одна головная боль — где взять много качественного ежедневного контента? А почти все телевизионные начальники — мои друзья».

Напомним, о закрытии проекта ТНТ объявил в декабре — в конце 2020 года вышел последний выпуск, во время которого участники, прощаясь со зрителями, изо всех сил намекали, что это еще не конец.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 159, комментариев: 2
Комментарии:
ieroglif8
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Сегодня в 17:44
Чума на оба Дома ваших...
Ю.H. ieroglif8
не нравится
Сегодня в 17:47
Да, как будто новости из Потустороннего мира. Стращают несчастных зрителей!
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