Американская «Коалиция за безопасный интернет» подала в суд на Apple с требованием удалить Telegram из AppStore

«Коалиция за безопасный интернет» - некоммерческая организация на территории США – подала в суд на корпорацию Apple, – сообщает Медуза со ссылкой на The Washington Post. Коалиция требует удалить приложение Telegram из AppStore. Истцы считают, что Telegram стал источником опасного антисемитского, расистского и неонацистского контента, что противоречит правилам публикуемых в AppStore приложений.

В частности, истцы обращают внимание, что мессенджер никак не пресек экстремистские высказывания после штурма Капитолия. Марк Гинсберг – президент организации – еврей по национальности, и считает, что антисемитский контент Telegram подвергает лично его опасности. Он считает Telegram даже более опасным источником экстремистского контента, чем соцсеть Parler, чье приложение вследствие аналогичного разбирательства уже было удалено из AppStore и Play Market.

Аналогичный иск планируется подать против корпорации Google с требованием удалить Telegram из Play Market.