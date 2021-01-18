В школах по всей России возобновляют традиционный образовательный процесс

С 18 января в России возобновили традиционный образовательный процесс. Это значит, что ученики образовательных учреждений всех субъектов страны снова сядут за школьные парты. Исключением остаются те школы и классы, что закрыты на карантин в связи с ковидом. Дистанционный формат обучения теперь будет лишь дополнительным ресурсом в обучении.

Министр просвещения Сергей Кравцов также рассказал, что по результатам всероссийских проверочных работ серьезных пробелов в знаниях школьников замечено не было, ни смотря на длительный период обучения в дистанционном формате. Он, по мнению некоторых родителей и общественности, способствовал снижению уровня знаний учеников. «Сегодня организована точечная работа с каждой школой по компенсации возможных пробелов, которые возникли у ребят. Также в регионы направлены методические рекомендации по корректировке учебных планов, программ для того, чтобы компенсировать возможные пробелы в знаниях, которые образовались в связи с вынужденным переходом на домашнее обучение. Но серьёзных опасений не наблюдается», – сообщил Сергей Кравцов.

В Министерстве уже заявили о некоторых изменениях в итоговой аттестации. Они коснулись, к примеру учащихся 9-х классов: сдавать экзамен им придется только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. То же касается и выпускников 11 классов, которые не собираются поступать в вузы.