Задержание Алексея Навального транслировалось на весь мир

Политика Алексея Навального, который прибыл в Шереметьево вечером 17 января, задержали на паспортном контроле.

Задержание прошло в прямом эфире. Только в эфире «Дождя» за ним следили полмиллиона человек.

«Что происходит с Алексеем, в каком он статусе и куда его ввели, неизвестно», – прокомментировала в твитере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Адвоката с Навальным не пустили.

Комментарий УФСИН: «17 января 2021 года в аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей»

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