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​Сел. Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево

Задержание Алексея Навального транслировалось на весь мир

​Сел. Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево
Скрин: twitter.com/Kira_Yarmysh

Политика Алексея Навального, который прибыл в Шереметьево вечером 17 января, задержали на паспортном контроле.

Задержание прошло в прямом эфире. Только в эфире «Дождя» за ним следили полмиллиона человек.

«Что происходит с Алексеем, в каком он статусе и куда его ввели, неизвестно», – прокомментировала в твитере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Адвоката с Навальным не пустили.

Комментарий УФСИН: «17 января 2021 года в аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.
Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей»

Ранее:
Сел. Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево


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Сегодня в 23:00, просмотров: 215, комментариев: 10
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 23:18
По-человечески Навального жалко – как жертвенного козла на амбразуру кинули.

Ну тут что скажешь, сам себе такую работенку выбрал – отрабатывай.
йося
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Сегодня в 23:22
Серя ккто нас минусует, неуспешь постнуть и сразу бац, минус, сианы штоль
sst
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Сегодня в 23:23
почему можно просто так хватать людей и уводить в онлайн режиме....
йося
не нравится
Сегодня в 23:24
Походу Лехе нужно строить шалаш.
йося
не нравится
Сегодня в 23:24
Когда отпустят, если отпустят.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 23:30
Об агенте 007 спецслужб Запада Алексее Навальном снят западными продюсерами ремейк с известной советской кинотрилогии о графе Тульеве:
1. Первый Сериал «Ошибка резидента», который закончился возвращением Навального на базу в Германию.
2. Второй сериал «Возвращение резидента» начинается с возвращения Навального в Россию в аэропорт Шереметьево 17 января 2021 г.
3. Заключительный сериал: «Судьба резидента» в планах Запада не ранее 2024 года.
йося Alkonowa1ow
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Сегодня в 23:41
Вигвам, Леху щас заметут надолго.
И мы получим...
И мы получим Юлю Тихоновскую, ой Навальную..
йося
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Сегодня в 23:43
Ну пипец, пока писал дождь прям с языка мыслю сорвал, но йося первый один фиг это сказал
Alkonowa1ow
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Сегодня в 23:45
Комментарий УФСИН короток и ясен. «До решения суда он будет находится под стражей». «Против лома-нет приема».
Сергей Б
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Сегодня в 23:48
Да, дело в том, что сейчас либеральной общественности не до Навального.

Сейчас главные разборки в США, в логове демократии, где ЛГБТ либералы показали так сказать свое звериное лицо.
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