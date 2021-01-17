Аэропорт Шереметьево принял рейс «Победы» с Навальным на борту

Самолет авиакомпании «Победа», на котором оппозиционный политик Алексей Навальный возвращается в Москву, сел в аэропорту Шереметьево, следует из информации с сайта FlightRadar24.

Рейс должен был сесть во Внуково, но его развернули буквально в последние минуты. Там Навального встречали несколько сотен человек, работала полиция и ОМОН. Задержаны более 20 человек. «Дождь» сообщает, что выезд из аэропорта «Внуково» закрыт.

Далее:

Сел. Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево

