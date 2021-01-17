16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5453   EUR  89,2546  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...

сургутянин 36.3%

«варяг» — приезжий из другого города/региона 46.2%

не знаю 17.5%

Всего голосов: 234

Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?

Анатолий Уткин 4.4%

Алексей Забозлаев 5.9%

Всеволод Кольцов 2.7%

Андрей Зобницев 3.8%

Галина Максимова 0.9%

Александр Тиртока 1.8%

Юрий Южаков 2.1%

Вадим Шувалов 15.7%

Вера Дюдина 3.6%

Николай Милькис 2.4%

Владислав Нигматулин 4.1%

никто из них 35.8%

не знаю 16.9%

Всего голосов: 338

Комментировать
0
Больше опросов

Сел. Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево принял рейс «Победы» с Навальным на борту

Сел. Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево
Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh

Самолет авиакомпании «Победа», на котором оппозиционный политик Алексей Навальный возвращается в Москву, сел в аэропорту Шереметьево, следует из информации с сайта FlightRadar24.

Рейс должен был сесть во Внуково, но его развернули буквально в последние минуты. Там Навального встречали несколько сотен человек, работала полиция и ОМОН. Задержаны более 20 человек. «Дождь» сообщает, что выезд из аэропорта «Внуково» закрыт.

Далее:
Сел. Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево


нравится (2) не нравится (7)
Сегодня в 22:13, просмотров: 275, комментариев: 4
Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 22:42
чекизм крепчает...
йося
не нравится
Сегодня в 23:00
А кто знает дату когда Ленина привезли в бронированном вагоне в Россию
йося
не нравится
Сегодня в 23:02
Тока Леху походу повязали.
йося
не нравится
Сегодня в 23:08
Википедия сказала в апреле 17 года, а осенью случилось то что случилось... Ничего не хочу сказать, просто что то напоминает.
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 3180
  2. ​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки 1952
  3. ​Аномальные холода возвращаются в Югру 1433
  4. ​В Нижневартовске ГАЗ сбил ребенка 1370
  5. ​За сутки в Югре скончались трое пациентов с коронавирусом 900
  6. ​За сутки у 226 югорчан подтвержден коронавирус 818
  7. ​В конце января Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 769
  8. ​«Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м» 511
  9. ​Число летальных случаев от отравлений алкоголем в ХМАО остается «недопустимо высоким» 491
  10. ​Коли уж устроили цирк, давайте тогда играть по установленным правилам. Выбирайте из тех, кто есть 453
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 12983
  2. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 5884
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 5512
  4. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 5405
  5. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 4741
  6. ​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе 4648
  7. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 4351
  8. Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках 3993
  9. ​Эксперты рассказали о причинах массового возгорания китайских авто в Югре 3688
  10. ​Выборы мэра Сургута. Политическая импотенция или конкурс городских сумасшедших 3448
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20367
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16937
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16840
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16443
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14224
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 14178
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14127
  8. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 12983
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12613
  10. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 10498

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика