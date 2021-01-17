Аэропорт Внуково не принял рейс «Победы» с Алексеем Навальным на борту

Информация о рейсе авиакомпании «Победа», на котором Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, на несколько минут пропала с онлайн-табло аэропорта Внуково. До этого время прибытия рейса несколько раз переносилось.

В 19.25 в столичном аэропорту по расписанию сел самолет из Сургута. Затем RTVI со ссылкой на источники сообщил, что аэропорт закрыт для самолетов. По данным онлайн-табло, которые были обновлены около 19.55 мск, самолет направлен в Шереметьево.

Между тем, во Внуково собралось несколько сотен человек. Там работает ОМОН, полицейские вытесняют людей из здания вокзала. «ОВД-Инфо» сообщает о задержании 21 человека.