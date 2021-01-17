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​«Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м»

Пиарщику аэропорта Внуково пришлось оправдываться за неаккуратный твит, опубликованный накануне прилета Навального из Германии

​«Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м»
Фото: vk.com/vnukovoairport

В аккаунте аэропорта «Внуково» в Twitter накануне прибытия рейса из Берлина, на котором должен вернуться в Москву оппозиционный политик Алексей Навальный, отмечается небывалая активность. SMM-щику приходится отвечать на массу сообщений, при этом он старается острить. Не всегда это получается хорошо.

Так, в ответ на сочувствие пользователей представитель авиагавани твитнул: «Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили».

Такое сравнение вызвало шквал критики. Пользователю «Аэропорт Внуково» пришлось сначала объясняться: «Нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов. Просто аэропорт Внуково был открыт 2 июля 1941 года, так получилось. Аэропорту в этом году исполняется 80 лет. За эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий». А потом извиняться: «Нам очень жаль, что у некоторых сложилось неверное представление об одном из наших ответов, где не было ни намёков, ни шуток. Мы хотели сказать только то, что мы выполняем возложенные на нас обязанности в любое время. Сейчас наша задача — обслуживать пассажиров, что мы и делаем».

Алексей Навальный возвращается в Москву 17 января. Рейс должен сесть в 19.20 (мск). СМИ сообщают, что в аэропорту дежурят автозаки, зона прилета международных рейсов закрыта.


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Сегодня в 18:32, просмотров: 510, комментариев: 6
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 19:31
Это наше традиционное гостеприимство. «Ковровую дорожку» для Навального не забудьте..... до автозака. «Броневик» ему не по чину.
Швондер.
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Сегодня в 19:35
Из этого же разряда: командир корабля пилотка Руслана Боширова)))

И чего они так все бздят
Швондер.
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Сегодня в 21:39
По флайтрадару самолет направили куда то на юг вместо Внуково. Дааа навел леха шороху. Даже смешно. Все величие так и прет.
Швондер.
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Сегодня в 21:44
Пардон развернулся
Ю.H.
не нравится
Сегодня в 22:21
Не встретили. Как нехорошо получилось!
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 22:33
И не встретили достойно. А теперь на 14 дней в карантин? «Нехорошо получилось. Совсем нехорошо».
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