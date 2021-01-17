Пиарщику аэропорта Внуково пришлось оправдываться за неаккуратный твит, опубликованный накануне прилета Навального из Германии

В аккаунте аэропорта «Внуково» в Twitter накануне прибытия рейса из Берлина, на котором должен вернуться в Москву оппозиционный политик Алексей Навальный, отмечается небывалая активность. SMM-щику приходится отвечать на массу сообщений, при этом он старается острить. Не всегда это получается хорошо.

Так, в ответ на сочувствие пользователей представитель авиагавани твитнул: «Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили».

Такое сравнение вызвало шквал критики. Пользователю «Аэропорт Внуково» пришлось сначала объясняться: «Нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов. Просто аэропорт Внуково был открыт 2 июля 1941 года, так получилось. Аэропорту в этом году исполняется 80 лет. За эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий». А потом извиняться: «Нам очень жаль, что у некоторых сложилось неверное представление об одном из наших ответов, где не было ни намёков, ни шуток. Мы хотели сказать только то, что мы выполняем возложенные на нас обязанности в любое время. Сейчас наша задача — обслуживать пассажиров, что мы и делаем».

Алексей Навальный возвращается в Москву 17 января. Рейс должен сесть в 19.20 (мск). СМИ сообщают, что в аэропорту дежурят автозаки, зона прилета международных рейсов закрыта.