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​В конце января Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россияне смогут летать во Вьетнам и чаще в Египет

​В конце января Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, а также увеличивает количество регулярных рейсов в Египет по маршруту «Москва – Каир» до пяти раз в неделю.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва - Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва - Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва - Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва - Доха, три раза в неделю)», – цитирует сообщение оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ТАСС.

При принятии решения специалисты опирались на количество новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней, коэффициент распространения ковида, а также основывались на принципе взаимности возобновления международного авиасообщения.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 447, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 12:03
А сегодня после обеда прекратят с Германией)))
Albert Leonov
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Сегодня в 12:07
Пара лететь на пирамиды смотреть
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:50
Так с Германией специально открыли, чтобы Навальный приехал и отметился в ФСИН и сдать медицинскую свою карту в СК РФ. Он же сознательный и законопослушный гражданин РФ. А после приезда этой персоны может и закроют.
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