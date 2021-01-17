Россияне смогут летать во Вьетнам и чаще в Египет

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, а также увеличивает количество регулярных рейсов в Египет по маршруту «Москва – Каир» до пяти раз в неделю.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва - Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва - Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва - Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва - Доха, три раза в неделю)», – цитирует сообщение оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ТАСС.

При принятии решения специалисты опирались на количество новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней, коэффициент распространения ковида, а также основывались на принципе взаимности возобновления международного авиасообщения.