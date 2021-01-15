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В январе российские операторы не будут повышать цены на сотовую связь

Минцифры РФ заявило о том, что для увеличения стоимости тарифов нет оснований

В январе российские операторы не будут повышать цены на сотовую связь
фото: pixabay.com

В России пока не будут поднимать цены на тарифы сотовой связи: представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не видят для этого никаких причин.

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим. В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили», – сообщил замглавы ведомства Олег Иванов.

В Минцифре также отметили, что увеличение цен на тарифы должны пройти предварительное согласование ФАС. Если антимонопольщики не увидят должных оснований для такого решения, то операторы получат соответствующее предписание.


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Сегодня в 17:35, просмотров: 116, комментариев: 0
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