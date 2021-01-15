Росстандарт начал проверку сообщений о самовозгорании автомобилей в ХМАО

Волна воспламенения авто началась в Югре еще в конце 2020 года. В последние дни декабря один за другим диспетчеры пожарных служб фиксировали возгорания машин в основном китайского производства: марки Haval и Geely. Однако позже начали гореть авто и других производителей. Среди них есть Toyota, Skoda, отечественные «Лады» и другие. Буквально на днях в столице Югры от огня пострадало сразу три иномарки. Произошло самовозгорание одного транспорта, после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом авто.

С начала волны самовоспламенения транспорта в Сургуте сгорело 17 авто. Среди них семь «китайцев». Подобные случаи фиксировали и в других муниципалитетах округа. Все они произошли во время затяжных морозов, что в принципе считается пожароопасным периодом, ведь автовладельцы довольно часто прогревают транспорт.

«По одному из автомобилей у нас назначена экспертиза. Его привезли из Ханты-Мансийска в дилерский центр. По результатам экспертизы мы уже сможем точно назвать причину возгорания. По предварительным данным, виной всему неисправность топливной системы. Аналогичную картину мы наблюдаем по другим уничтоженным китайским машинам. У всех горение начиналось снизу, в задней части авто, в месте расположения бензобака. В момент возникновения пожара все машины работали, одна загорелась прямо на ходу», – сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту Александр Пухальский.

В остальных случаях специалисты говорят о возгорании двигательного отсека, что также происходит в момент работы двигателя. Причинами воспламенения чаще всего являются нарушения эксплуатации электрооборудования и неисправность топливной системы. Также опасность представляют обогревательные элементы, если имеются повреждения конструкции авто или некоторых деталей.

Ряд случаев самовозгорания кроссоверов Haval сподвигло Росстадарт начать проверку таких сообщений. Речь идет о моделях F7 и F7X. Результаты огласят позже, сообщается на сайте федерального управления. Один из возможных вариантов – надзорное ведомство или же сам производитель могут объявить об отзыве машин.

А пока владельцы сгоревших авто продолжают гадать, из-за чего с их имуществом могла произойти такая беда и удастся ли получить компенсацию от страховой компании. На этот вопрос корреспонденту siapress.ru ответил эксперт – страховой агент Татьяна Курочкина: «Если происходит возгорание, компания выплачивает страховую выплату клиенту, если у него имеется полис КАСКО. Но если клиент к примеру установил автозапуск не в дилерском центре, а у частного лица, то это не будет считаться страховым случаем».

Тем не менее, возможность восстановления авто после пожара зависит от процента повреждения. Эксперты также утверждают, что сгоревшие автомобили крайне редко приходится восстанавливать.

Сезон горящих авто вызвал волну беспокойства у сургутян-автовладельцев. Кто-то уже осторожничает при выборе соседа по парковочному месту. А в социальных сетях появляются вот такие фото дружелюбных посланий.

Фото: К-Информ