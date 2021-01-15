В ВОЗ предупредили, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 в мире вновь достигла пика

Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, в сравнении с предыдущим. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, сообщает ряд СМИ: «Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем».

Такие выводы эксперт сделал на основании данных заболеваемости за последние несколько недель. Цифры говорят о том, что коронавирус «вновь достиг пика». Согласно данным карты распространения заболевания за последние 14 дней только в Северной Америке зарегистрировано больше трех миллионов новых случаев заражения, в Великобритании – почти 7,7 тысяч. В России с 1 по 14 января 2021 года зафиксировано почти 332 тысячи новых пациентов с ковидом. Причинами быстрого распространения инфекции в ВОЗ называют скопление людей в помещениях в холодное время года и появление новых штаммов коронавируса на определенных территориях.

Ранее siapress.ru сообщал, что диагноз «коронавирус» за последние сутки подтвердился у 215 человек, скончались четыре пациента.