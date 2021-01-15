Владимир Жириновский посоветовал Алексею Навальному не возвращаться в Россию

Политик Владимир Жириновский предостерег оппозиционера Алексея Навального от возвращения в Россию — здесь его ждут не только сторонники, напомним, а еще и Федеральная служба исполнения наказаний, которая намерена условный срок по делу «Ив Роше» заменить на реальный.

«Алеша Навальный, вовремя остановись, не надо приезжать в Россию. Подумай о своей жене, о детях, — увещевает Жириновский в своем телеграм-канале. — Даже если ты просто будешь отбывать срок — это тяжело скажется на твоем здоровье. Потому надо оставаться в Германии, там хорошее пиво, хорошие сосиски, там к вам относятся хорошо, вы даже стали гостем канцлера ФРГ — подобного не удостоился ни один простой гражданин России ни в один из периодов наших хороших или плохих отношений. Алеша, не превращайте вашу жизнь в последний полет без билета в обратную сторону».

Напомним, что Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию: 17 января он намерен прибыть в страну на рейсе авиакомпании «Победа». Представители ФСИН комментируют, что, находясь в Германии, оппозиционер не отмечался в ведомстве, как это положено условно осужденному. Это — серьезный повод пересмотреть приговор в сторону реального срока. «Все это закончится лишь лет через 20−25, и на свободу после длительного срока в колонии вы выйдете очень больным человеком, — предостерегает политика лидер ЛДПР. — Вас поместят в пансионат для освобожденных из мест лишения свободы и неспособных проживать самостоятельно. Там и закончится ваша бесславная жизнь, Алеша». Путь на Восток Навальному закрыт, уверен Жириновский: «Вам путь только на Запад».