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​Жириновский предложил Навальному сосиски и пиво

Владимир Жириновский посоветовал Алексею Навальному не возвращаться в Россию

​Жириновский предложил Навальному сосиски и пиво
Фото: vladtime.ru

Политик Владимир Жириновский предостерег оппозиционера Алексея Навального от возвращения в Россию — здесь его ждут не только сторонники, напомним, а еще и Федеральная служба исполнения наказаний, которая намерена условный срок по делу «Ив Роше» заменить на реальный.

«Алеша Навальный, вовремя остановись, не надо приезжать в Россию. Подумай о своей жене, о детях, — увещевает Жириновский в своем телеграм-канале. — Даже если ты просто будешь отбывать срок — это тяжело скажется на твоем здоровье. Потому надо оставаться в Германии, там хорошее пиво, хорошие сосиски, там к вам относятся хорошо, вы даже стали гостем канцлера ФРГ — подобного не удостоился ни один простой гражданин России ни в один из периодов наших хороших или плохих отношений. Алеша, не превращайте вашу жизнь в последний полет без билета в обратную сторону».

Напомним, что Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию: 17 января он намерен прибыть в страну на рейсе авиакомпании «Победа». Представители ФСИН комментируют, что, находясь в Германии, оппозиционер не отмечался в ведомстве, как это положено условно осужденному. Это — серьезный повод пересмотреть приговор в сторону реального срока. «Все это закончится лишь лет через 20−25, и на свободу после длительного срока в колонии вы выйдете очень больным человеком, — предостерегает политика лидер ЛДПР. — Вас поместят в пансионат для освобожденных из мест лишения свободы и неспособных проживать самостоятельно. Там и закончится ваша бесславная жизнь, Алеша». Путь на Восток Навальному закрыт, уверен Жириновский: «Вам путь только на Запад».


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Сегодня в 13:17, просмотров: 218, комментариев: 5
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:31
СИА, позорище, зачем это здесь?
Ю.H. Mobii
не нравится
Сегодня в 13:36
А вы читали спич Жириновского? Вы не находите это как минимум интересным? Для официозной политики Навальный - Волан-де-Морт, а тут вполне себе признанный артист Жириновский обращается с проникновенной речью. По-моему, это очень любопытная тема. Если вы считаете, что это позорище, всегда есть соседние, не столь позорные материалы. Сайт - не газет, в которой один материал может вытеснить с полосы другой, здесь можно и выборы главы города, и югорскую девушку-боксершу, и Жириновского с сосисками, и Аллу Пугачеву с острым носом и дряблыми ногами почитать... Что хотите, то и выбирайте, ну красота же.
вера
не нравится
Сегодня в 14:01
как мерзко
Mobii Ю.H.
не нравится
Сегодня в 14:02
Не любопытная тема. Очередной штатный клоун с издевкой и угрозами выступает против политика.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:30
Жириновский прав. «Хорошая жена, хорошая страна. Что ещё надо молодому ещё человеку, чтобы встретить старость».
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