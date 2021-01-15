Сайт Экспертного совета Правительства РФ просрочил сертификат безопасности

Сайт Экспертного совета при правительстве РФ отныне небезопасен. При попытке перехода на информационный ресурс любым способом, браузер предупреждает, что «злоумышленники могут похитить данные с сайта (пароли, сообщения, номера банковских карт)». Судя по отладочным данным, срок действия сертификата безопасности истек 3 января. Действительно ли сервер сайта Экспертного совета пытается перехватить чьи-то данные, или это просто недосмотр тамошних айтишников – неизвестно.

Аналогичная проблема наблюдается и с сайтом «Стандарт открытости» - по-видимому, проектом, реализуемым вышеупомянутым советом.

Экспертный совет при правительстве РФ занимается экспертизой решений, принятых Правительством РФ и федеральными органами власти, их результатами, а также оценке вопросов полномочий Правительства РФ. Более простым языком выразить его функции, кажется, нельзя.