В Асбесте малыш умер во время приема пищи

Мальчика, которому не исполнилось и одного месяца с момента рождения, попыталась накормить старшая семилетняя сестра. Грудничок не смог проглотить пищу и захлебнулся насмерть.

Как сообщает портал Е1, трагедия случилась в многодетной неблагополучной семье. Изначально предполагалось, что новорожденного кормили манной кашей, но позже соседи, на которых ссылается информационный портал, рассказали журналистам, что ребенок все-таки ел специальную смесь.

Бригада скорой помощи пыталась спасти малыша, но их попутки не увенчались успехом. Дело находится в Следственном комитете.