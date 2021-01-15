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​Умер Борис Грачевский

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, умер в больнице

​Умер Борис Грачевский

В четверг, 14 января, в московской больнице умер художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш»Борис Грачевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Екатерину Белоцерковскую.

71-летний режиссёр в конце декабря сообщил о своей госпитализации с коронавирусом. Он выложил фотографии на личной странице в Instagram и подписал: «А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!». Недавно состояние Грачевского стало ухудшаться, его ввели в искусственную кому.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1974 году он вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш». В 2009 году режиссер награжден орденом Почета указом президента Российской Федерации за большие заслуги в развитии отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность.


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Сегодня в 01:17, просмотров: 265, комментариев: 0
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