Статья о волчанке ученых мединститута СурГУ выиграла международную награду

Конец минувшего года подарил весомую победу сургутянкам-медикам. Диана Вишняк (кандидат медицинских наук) и Фатима Омарова (выпускница мединститута СурГУ) представили на международный конкурс «University Stars – 2020» статью о дермальных проявлениях системной красной волчанки, чем завоевали признание жюри. Болезнь характеризуется непредсказуемым течением и приносит весомый экономический ущерб государствам из-за дорогостоящего лечения, преждевременного снижения трудового и репродуктивного потенциалов.

Ученым СурГУ предстояло исследовать дермальные проявления болезни, оценить частоту и проанализировать их зависимость от активности заболевания и сопутствующих расстройств. В течение двух лет ученые обследовали десятки пациентов в разных лечебных учреждениях города. На основании полученных результатов был разработан специальный алгоритм учета данных при диагностике пациентов. Это ускорит диагностику заболевания и поможет выработать способы профилактики осложнений болезни.

Организатором конкурса «University Stars» является российское издательство РусАльянс «Сова». Среди направлений конкурса множество дисциплин: физико-математические, сельскохозяйственные науки, искусствоведение, медицинские науки, культурология, политология, наука о Земле и проч. Цель конкурса –повышение у участников научного процесса интереса к профессиональному обучению, развитие активных качеств и творческих умений, а также повышение уровня образовательных результатов.