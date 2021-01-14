Сургутский клуб выиграл баскетболистов из Башкортостана

19 января БК «Университет-Югра» сыграет выездной матч в Новосибирске в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги. «Студенты» встретятся с местным одноименным клубом.

В этом году сургутяне провели уже две игры. 8 января дома уступили «Самаре» - 81:94, но быстро реабилитировались 11 января, обыграв гостей из Башкортостана – 101:81. В этом матче сургутские новички Максим Числов и легионер Суприм Ханна стали одними из лучших, набрав на двоих 37 очков, и сделав 9 передач и 3 перехвата.

По словам старшего тренера БК «Университет-Югра» Олега Тена, с приходом этих ребят команда стала сильнее, но все равно нужно немного времени для полной притирки. «Какой бы ни был тяжелый календарь у нас, задача одна — выиграть в каждом матче, чтобы попасть в плей-офф, третьего не дано», - приводит слова Тена официальный сайт клуба.