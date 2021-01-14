Быстрая и эффективная тренировка онлайн

Готовы добавить в свою жизнь интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) и вывести свою физическую форму на новый уровень? В онлайн-кинотеатре ivi открылся новый раздел с тренировками онлайн. Большой курс, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает силу, выносливость, способствует наращиванию мышечной массы и максимально сжигает калории.

Жиросжигающий интенсив HIIT

Программа интервальных тренировок https://www.ivi.ru/collections/zhiroszhigayuschij-intensiv-hiit высокой интенсивности может состоять либо из аэробных упражнений, таких как бег или езда на велосипеде, либо из силовых упражнений. Аэробные и силовые упражнения лучше комбинировать вместе, чтобы создать множество различных тренировочных схем.

В рамках этих программ тренировки высокой интенсивности могут длиться от нескольких секунд (силовые нагрузки) до нескольких минут (аэробные нагрузки) с целью достижения 80-95% максимальной частоты пульса при выполнении кардиоупражнений.

Занятие состоит из чередующихся периодов отдыха и активности общей продолжительностью 20-60 минут. Результаты, которые дают HIIT-тренировки:

увеличение содержания гликогена в мышцах в состоянии покоя;

повышение способности организма правильно использовать жирные кислоты;

улучшение структуры и функции периферических сосудов;

улучшение производительности;

улучшение максимального потребления кислорода.

Жиросжигающий интенсив HIIT. Выпуск 1

Воркаут начинается с фазы разогрева, которая выполняет очень важную функцию. В дополнение к подготовке тела к следующим действиям, эта фаза также запускает метаболические процессы для производства энергии. Если все сделано правильно, разминка позволит получить надлежащее потребление энергии, которое в конце жиросжигающей тренировки https://www.ivi.ru/watch/446968 повлияет на расчёт расхода калорий.

Затем основное занятие, построенное на чередовании упражнений и отдыха. После 20-25 минут высокоинтенсивной тренировки в нашем теле появляется большое количество жиров, готовых к использованию в энергетических целях. По этой причине тренер продолжает тренировку после основного занятия с менее интенсивной нагрузкой, эта фаза длится около 15 минут. Завершается тренировка упражнениями на растяжку и расслабление мышц.

Для первого занятия не потребуется никакого спортивного инвентаря. Тренер подробно рассказывает о технике выполнения каждого упражнения, поэтому сложностей в повторении движений не будет.