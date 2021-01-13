СМИ сообщили о переносе Послания президента Федеральному собранию на середину февраля

Президент России Владимир Путин обратиться к Федеральному собранию в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском парламенте.

«Похоже, в середине февраля», – цитирует собеседника издание.

Ранее сообщалось, что оглашение очередного послания главы государства состоится в начале 2021 года.

В прошлом году Владимир Путин выступил перед палатами парламента 15 января. Тогда он объявил о внесении изменений в Конституцию РФ, а также о введение ряда новых мер социальной поддержки.