Урбаниста Илью Варламова, его жену и основателя «Медиазоны» арестовали в аэропорту Капоэты из-за пульта от дрона

Известного блогера Илью Варламова вместе с его женой и основателем «Медиазоны» арестовали в городе Капоэта в Южном Судане. Информация об этом появилась на странице блога урбаниста в LiveJournal.

Как сообщил сам Варламов, проблемы начались в аэропорту на осмотре багажа: у россиян обнаружили пульт от дрона.

«И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны. Позже нам объявили, что мы арестованы», — указано в блоге.