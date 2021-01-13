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Известный блогер Илья Варламов арестован в Южном Судане

Урбаниста Илью Варламова, его жену и основателя «Медиазоны» арестовали в аэропорту Капоэты из-за пульта от дрона

Известный блогер Илья Варламов арестован в Южном Судане
фото: Википедия

Известного блогера Илью Варламова вместе с его женой и основателем «Медиазоны» арестовали в городе Капоэта в Южном Судане. Информация об этом появилась на странице блога урбаниста в LiveJournal.

Как сообщил сам Варламов, проблемы начались в аэропорту на осмотре багажа: у россиян обнаружили пульт от дрона.

«И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны. Позже нам объявили, что мы арестованы», — указано в блоге.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 298, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:11
А вот это зря. Урбанистика в Южном Судане пострадает.
йося
не нравится
Сегодня в 16:13
Пудель он и в Африке пудель.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:28
У Шувалова хорошая память и длинные руки.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 17:07
Щас его .опу на заборчик натянут
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