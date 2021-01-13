Выплаты по «префам» Сургутнефтегаза могут вырасти в семь раз

По итогам 2020 года дивиденды на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза могут составить 6,9 рубля, на одну обыкновенную акцию – 0,60–0,65 рубля. Такой прогноз сделал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Пучкарев, исходя из ожидаемого размера чистой прибыли компании в 748 миллиардов рублей.

«Потенциально высокая дивидендная доходность по привилегированным акциям Сургутнефтегаза за 2020 год может стать разовой. В расчетах около 71 процента доналоговой прибыли за год формируется за счет позитивных курсовых разниц. В 2021 году, без очередного девальвационного импульса в рубле, ее размер может сократиться, как и величина дивидендов», – отметил аналитик.

По итогам 2019 года по привилегированной акции Сургутнефтегаз выплатил 0,97 рубля, по обыкновенной акции — 0,65 рубля. Общий объем выплат составит 30,69 миллиарда рублей против почти почти 82 миллиардов по итогам 2018 года. Сокращение выплат произошло за счет снижения дивидендов по префам в 7,8 раза – с 7,62 рубля.