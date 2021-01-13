Оппозиционер Алексей Навальный объявил о возвращении в Россию 17 января

Оппозиционный политик Алексей Навальный вернется в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа»: об этом он написал сегодня в своем твиттере.

Напомним, он находится в Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления ядом из группы «Новичок».

При этом в России его ждут не только сторонники: как сообщает «Эхо Москвы», накануне Федеральная служба исполнения наказаний вспомнила про условный срок, данный Навальному по делу «Ив Роше» — ведомство обратилось в суд с предложением пресмотреть переговор и заменить условный срок реальным.