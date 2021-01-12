Роста цен на рынке недвижимости в России аналитики не предвещают

Цены на российском рынке недвижимости в 2021 году останутся на прежнем уровне. Во всяком случае, значительных изменений аналитики не предвещают в сравнении с прошлым годом, когда стоимость квартир в среднем по стране выросла на 19% после запуска программы ипотечной господдержки. Такие данные приводит «Российская газета». «Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет», – считают эксперты.

Со вторичным жильем дело обстоит также: потенциал для роста цен уже исчерпан. Возобновление роста цен ожидается не ранее, чем в 2022 году.