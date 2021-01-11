В ночь Старого Нового года к Земле приблизится потенциально опасный астероид

В ночь с 13 на 14 января астероид 2020 WU5 пройдет максимально близко к Земле. По оценкам астрономов, диаметр небесного тела составляет от 0,5 до 1,1 километра.

Астероид перемещается по небу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий. В средних широтах Северного полушария за ним можно будет наблюдать в телескопы с диаметром объектива от 200 миллиметров.

«Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли — по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 миллиона километров, — он отнесен к потенциально опасным», – сообщает РИА Новости.

Траектория орбиты астероида приведена на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА.