В Инстаграме поклонники активно обсуждают дряблые ноги Аллы Пугачевой

Ажиотаж вокруг русской примадонны не угасают – в этот раз поклонники оказались шокированы ногами певицы после того, как на фан-аккаунте звездной пары Пугачевой и Галкина в Инстаграме опубликовали их совестную летнюю фотографию.

«Зачем надевать такую юбку? Чтобы показать дряблые ноги?!» – вопрошает одна из подписчиц аккаунта.

Некоторые пользователи социальной сети также отметили, что Алла Борисовна забыла, сколько ей лет, а от ног «веет старостью». Но нашлись люди другого мнения – часть фанатов подметила, что не всем дано дожить до возраста примадонны, сохранив достоинство и молодость души.

Напомним, что ранее снимок певицы в Инстаграме натолкнул почитателей на мысли о ее серьезной болезни.