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Ракурс не тот: что с ногами Пугачевой?

В Инстаграме поклонники активно обсуждают дряблые ноги Аллы Пугачевой

Ракурс не тот: что с ногами Пугачевой?
фото: alla_pugacheva_orfey

Ажиотаж вокруг русской примадонны не угасают – в этот раз поклонники оказались шокированы ногами певицы после того, как на фан-аккаунте звездной пары Пугачевой и Галкина в Инстаграме опубликовали их совестную летнюю фотографию.

«Зачем надевать такую юбку? Чтобы показать дряблые ноги?!» – вопрошает одна из подписчиц аккаунта.

Некоторые пользователи социальной сети также отметили, что Алла Борисовна забыла, сколько ей лет, а от ног «веет старостью». Но нашлись люди другого мнения – часть фанатов подметила, что не всем дано дожить до возраста примадонны, сохранив достоинство и молодость души.

Напомним, что ранее снимок певицы в Инстаграме натолкнул почитателей на мысли о ее серьезной болезни.


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Сегодня в 18:58, просмотров: 355, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:29
Это все постановочные фото. Плюс фотошоп. Во всем виновата «цифровизация». Если смотреть на тёплые ламповые фотографии, особенно американских фоторепортеров, в Москве в 50- 70 годы то сталкиваешься с живым человеком. Как там «Остановись мгновение! Ты прекрасно!». Но эти постановочные фото стареющих звёзд с постановочной улыбкой эмоций не вызывают. Всему своё время! Однако фото молодых девушек с их нарисованными, отфотошопированными «личиками», IQ в выраженном в их взгляде не отличает их от молодящейся Аллы Борисовны. Виновата «цифровизация» и «либерализация».
Сергей Б
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Сегодня в 19:46
Галкин, некрофил.
sst
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Сегодня в 20:26
комменты от двух рупоров выше: во всем виноваты либералы и некрофилы....с такими фантазиями может в мэры податься?...
Сергей Б sst
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Сегодня в 20:41
Вот ты лох парамоша, ЛГБТ либералы и некрофилы это одно и тоже – лица с нетрадиционной ориентацией.
Alkonowa1ow sst
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Сегодня в 21:07
Отвечая. При «тоталитарном режиме» как было? «Молодым везде у нас дорога! Старикам везде у нас почёт!» Правильно. Так было и на эстраде. Сотни молодых талантов ( молодых!) в 60-80-годы пробивались на эстраду. Много правда эмигрировало из Союза. Нина Бродская, Лариса Мондрус, Аида Ведищева, Валерий Мулерман, Вилен Токарев и другие. Сегодня засилье Крутого и Пугачевой на эстраде. Все ее окружение давно уже пенсионного возраста. И все что-то ещё надо. Хотя при наличии денег на эстраду хлынули бездарные исполнители. В этом вина «либерализма». В тоталитарном режиме была реальная конкуренция и был культ молодых талантов. Сегодня культ денег и геронтологии. А «.цифровизации» вина та, что и химикаты в продовольствии. Вместо естественной красоты женщины мы видим «химию». То есть экологически как бы несъедобный продукт. Это очевидно.
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