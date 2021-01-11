В России зафиксировали первый случай заражения британским штаммом коронавируса

Британский штамм коронавируса пришел в Россию: в конце года в стране зафиксировали первый случай заражения новым типом вируса, выявленным в Великобритании. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Пациент, что характерно, прибыл из Британии. Врачи, впрочем, были готовы: «Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант, вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько тревог», — прокомментировала Попова.

Между тем количество новых случаев заражения в России падает — данные в январе соответствуют данным в ноябре прошлого года. В Югре на новогодних каникулах также наблюдалось снижение числа ежедневно выявляемых пациентов — от показателей в 220 человек округ перешел к показателям в 150 человек. Однако уже сегодня отмечается рост — за воскресенье диагноз COVID-19 поставили 196 жителям региона.